Nicolás Carvacho se ilusiona: “Estoy listo para ser el primer chileno en jugar en la NBA”

Con la temporada de la NBA cancelada por causa del coronavirus, ahora las miradas están puestas en al Draft, donde los equipos elegirán nuevos jugadores. Y uno de los que aspira a ser considerado es chileno: el pívot Nicolás Carvacho Bibb, quien aspira a convertirse en el primer basquetbolista de nuestro país que llega a la poderosa liga cestera norteamericana.

Hijo de madre estadounidense y padre chileno, “Nico” nació en Santiago, alcanzó a jugar en las inferiores de la Católica, y aunque casi no habla español, nunca dudó en jugar por la Roja. Ni siquiera en medio de su exitosa carrera estudiantil, allá en parquets norteamericanos.

En sus últimos dos años disputando la NCAA con Colorado State Rams, Carvacho (23 años, 2 metros y 11 centímetros de estatura) tuvo números sobresalientes. Logró 24 doble-dobles, fue Top 12 tanto en rebotes defensivos y además fue elegido en el quinteto ideal de la Mountain West Conference. En noviembre, pasó la barrera de los 1000 puntos y 1000 rebotes en sus 4 años junto a Colorado State, superando los números del gigantón Shaquille O’Neal.

Por todo eso “The Big Chile”, como le llaman en Colorado, se ganó un respeto en la competencia estudiantil, llamó la atención de todos y su nombre ya suena como opción cierta de ser reclutado por un equipo de la NBA, logro nunca antes alcanzado por algún basquetbolista chileno.

– Nicolás, para comenzar, hablemos de tus sensaciones tras un par de notables temporadas, para cerrar tu carrera universitaria, lo que ahora te abre muchas opciones…

“Definitivamente, ha sido una de esas cosas que miro hacia atrás, las disfruto y me causan gran orgullo. Y ahora viene este nuevo paso en mi vida y todos esos logros importan, me ayudan. Ahora debo salir y probarme a mí mismo, saber hacia dónde voy y que trabajando fuerte, mejorando, manteniendo el crecimiento de mi juego, lo puedo llevar al nivel necesario, para lograr mis metas y sueños”.

– Hace pocos días, firmaste con una nueva agencia que te representará, con Daniel Poreman como representante. ¿Cuánto te ayudará esto en su futuro?

“Bueno, pienso que me ayudará a encontrar un buen equipo. Y espero lo mejor, que me ayuden representándome como jugador, no solo en la cancha. Hoy vivo un proceso muy divertido, muy bueno, estoy disponible para hablar con ellos a diario y me dicen que todos los días hay equipos que preguntan por mí, que trata de conseguirme entrevistas, algunas incluso con equipos de la NBA. Y así funciona esto, haciendo llamadas, manteniendo el contacto con equipos, con la NBA”.

– Hablemos ahora de esa opción que aparece ahora, de convertirte en el primer chileno que llega a la NBA. ¿Cómo lo tomas? Es una gran oportunidad, un sueño…

“Si, claro, lo sé. Ser el primer jugador chileno en la NBA es una de mis metas también. Ser el primero, además es una gran responsabilidad. Pero estoy preparado. Y puedo manejarlo, tanto dentro como fuera de la cancha. Estoy listo para poner a Chile en el mapa y empezar a ser un embajador de Chile. Será algo grandioso para mí”.

– Ya has jugado por la Selección Chilena, pese a que las ventanas que deja la NCAA son pocas y eso dificulta muchos las cosas. ¿Cómo será si es que llegas a la NBA? ¿Se complicaría mucho? ¿Qué disposición tienes para venir a defender la Roja cestera?

“Siempre me emocionaba ir, cada vez que tuve la oportunidad de representar a Chile. Creo que jugué dos o tres veces con la Selección Mayor. Lo hemos hecho muy bien en el Sudamericano, después desafortunadamente estaba algo “herido” para las clasificatorias al Mundial, pero estaré muy dispuesto y entusiasmado de ir y encontrarme con los chicos. Me mantengo contacto con Felipe Haase, Seba (Herrera), Chapa (Suárez), Nacho (Arroyo) y Nico (Aguirre) y todos los muchachos. Pero especialmente me encantará ir y luchar por llegar a eventos a los que nunca he ido, como un Mundial o los Juegos Olímpicos. Sería emocionante, así que estaré siempre listo para representar a Chile”.

– Y ya que te gusta estar con tus compañero de la Roja, seguro en medio del “peluseo” algunos términos chilenos habrás aprendido…

“Uuuh jajaja. Sí, palabras como “ahueonao” o “conchetumare”, sabes, y todos se reían jajaja. ¿Quién me enseñó? Todos, pero fueron las dos primeras palabras que aprendí con ellos, cuando tenía 16 años. ¿Suárez? Sí, Chapa, él. Es muy divertido”. Quién me enseñó? Todos, pero fueron las dos primeras palabras que aprendí con ellos, cuando tenía 16 años. ¿Suárez? Sí, Chapa, él. Es muy divertido”.

– En otros temas Nico, cuéntanos cómo lo has pasado allá con todo esto del corona virus y la cuarentena…

“Bueno, hay muchas adversidades. Uno extraña muchas cosas, tanto en lo deportivo como en la vida personal. He estado en casa con la familia durante los últimos dos meses, y es una bendición entrenar y ver a la familia. Pero también estoy emocionado por volver a la universidad (a su graduación), ir los gimnasios, poder entrenar, y estar listo para el Draft. Tomo esto como gran obstáculo en el camino, pero estoy listo para volver a trabajar”.