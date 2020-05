Liga Nacional de Básquetbol denunció graves incumplimientos a contrato por derechos de televisación

Tras diez cuotas vencidas, la Liga Nacional de Básquetbol ha anunciado que recurrirá al arbitraje de la Cámara de Comercio de Santiago frente a graves incumplimientos al contrato por derechos de televisación que le vincula al Canal del Deporte Olímpico.

El presidente de la Liga Nacional de Básquetbol, Arturo Viveros explicó en ADN TOP KIA que la decisión fue anunciada por el directorio del organismo, luego de no llegar a acuerdo respecto de la forma de pago de la deuda vencida. “Se va a recurrir al arbitraje de la Camara de Comercio de Santiago, que es lo que estipulaba el contrato, para dirimir cualquier diferencia. Hay 10 facturas impagas del orden de los 145 millones de pesos, que tienen un retraso entre 90 días y casi 1 año. La situación fue insostenible“,

“Ya hubo una mediación que no llegó a buen puerto. Esperamos que se pueda resolver favorablemente. Lo que pretendemos es que se nos pague lo adeudado y una indemnización, de ser pertinente, además del término del contrato de forma anticipada, ya que tenía una duración de 6 años más”, profundiza Viveros, en medio de la suspensión total de la competencia por el coronavirus.

¿Este reclamo implica que se abren a buscar otras cadenas para televisar la Liga Nacional de Básquetbol? “Es muy pronto. Hemos sido respetuosos de los contratos que firmamos. No hemos iniciado ninguna acción paralela porque no nos gustaría que nos hagan lo que nosotros no queremos hacer. La liga, a partir de ahora, en función de como avance el arbitraje, veremos las distintas opciones y factibilidades de difundir la competencia en distintos formatos o canales de TV. Esperamos que esto termine de buena forma y tener una difusión importante. Se pueden hacer mejores cosas y es lo que vamos a tratar si avanzamos de forma favorable para la liga“, cerró el mandamás de la principal competencia cestera del país.