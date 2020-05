Sebastián Vettel fuera de Ferrari: ¿Quiénes podrían ser sus reemplazantes?

Un remezón en la Fórmula 1 se vivió durante esta jornada luego que el piloto alemán Sebastián Vettel oficializara su no renovación de contrato con Ferrari y, con ello, se irá de la escudería italiana a fines de año.

El tetracampeón de la máxima categoría del automovilismo no llegó a acuerdo en rebajarse su sueldo. De ganar 35 millones de euros por temporada, el “Cavallino Rampante” le ofrecía extender el vínculo a 2021 por un sueldo de 12 millones.

Eso si, quien fuera subcampeón en 2017 y 2018 con Ferrari aseguró que sus motivos para no continuar son más profundos. “Tanto el equipo como yo nos hemos dado cuenta que no había deseo de permanecer juntos. Lo que está pasando en estos meses nos ayuda a aclarar las prioridades en la vida. No ha sido por una razón financiera y en los próximos meses necesito reflexionar sobre lo que de verdad quiero hacer”, aseguró el germano en un comunicado.

La duda a resolver ahora es quién será el relevo de Vettel en Ferrari. De momento, entre la prensa especializada de Europa, se habla de tres nombres como las principales alternativas.

Una, que suena fuerte en España, es la del madrileño Carlos Sainz Jr., respaldado por su gran campaña 2019, donde terminó sexto en la clasificación general de pilotos en McLaren, con un vehiculo inferior al de Ferrari y logrando un podio en Brasil tras arrancar último en esa jornada. Otro punto a favor del hispano es que su contrato con la escudería británica termina a final de año y su renovación está paralizada.

Otra opción que interesa en Ferrari es la del mexicano Sergio “Checo” Pérez, dada su muy buena relación con Charles Leclerc, quien es el piloto número 1 para los italianos. De esta forma, el azteca tendría un carácter más favorable para acompañarlo en la lucha del oriundo de Mónaco por ganar la categoría. Además, “Checo” atrae mucha publicidad, además de tener el respaldo económico de su multimillonario compatriota, Carlos Slim.

Por último, también asoma como posibilidad la del australiano Daniel Ricciardo, quien sumó 7 victorias en Grandes Premios durante su etapa en Red Bull, aunque viene de un 2019 decepcionante en Renault. Un punto en contra es que, pese a tener más experiencia que Leclerc, es el cuarto piloto mejor pagado de la parrilla.