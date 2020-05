Natalia Duco y su chance de asistir a los Juegos Olímpicos: “Es un tremendo desafío”

La atleta nacional Natalia Duco, especialista en el lanzamiento de peso, recibió tres años de sanción luego de dar positivo por doping. Este castigo marginó a la deportista chilena de los Panamericanos de Río 2019 y, en un principio, de los Juegos Olímpicos de Tokio.

Pero las malas noticias seguirían golpeando a la atleta, puesto que su exentrenadora, Dulce Margarita García, falleció en septiembre del 2019. Sin embargo, ante la postergación de los JJ.OO. debido a la crisis sanitaria por coronavirus, Duco vio la posibilidad de poder llegar a la cita planetaria.

En conversación con LUN, la deportista se confesó señalando que este último tiempo ha sido uno de los más duros de su vida. “Sinceramente este último tiempo ha sido muy difícil y he pasado por momentos oscuros, muy duros, muy dolorosos. Lejos lo más difícil de mi vida, pero por otro lado las peores peores crisis siempre te obligan a sacar lo mejor de ti porque no hay otra opción”, manifestó.

También se refirió a la posibilidad de participar en los Juegos Olímpicos, afirmando que está muy contenta y que es un tremendo desafío volver a competir. “Había perdido todas las esperanzas. Nunca lo pensé. Ya había hecho mi duelo por no poder ir, pero estoy muy contenta porque es una oportunidad que se presentó“, indicó Duco.

“Voy a tener una ventana de dos meses para clasificar, cosa que es un tremendo desafío pensando que llevo dos años sin competir y sin entrenar a nivel profesional, pero estoy pensando cómo hacerlo. Tengo que buscar entrenador, auspiciadores, apoyo, estoy prácticamente partiendo de cero“, aseguró

Asimismo se refirió a la sanción por doping que recibió el tenista chileno Nicolás Jarry, aseverando que es lo peor que le puede pasar a un deportista y le envió todo su apoyo. “Mi empatía es con la persona y con su familia, porque me imagino lo mal que lo está pasando. Lo que yo he vivido no se lo deseo a nadie, y lo que trato de hacer con el Nico es mandarle de corazón mucha fuerza para él y su familia”, sostuvo.

“Él sabe que puede contar conmigo como persona. Para un deportista es lo peor que te puede pasar. Espero que Nico tenga la fuerza para superar esta pesadilla”, concluyó la atleta.