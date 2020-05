Fórmula 1: Organización confirmó que Gran Premio de Hungría se realizará sin público

Durante este viernes, los organizadores del Gran Premio de Hungría confirmaron que no habrá espectadores en el circuito de Hungaroring tras la prohibición gubernamental de realizar eventos masivos con más de 500 personas hasta el 15 de agosto debido a la pandemia del coronavirus.

A través de un comunicado, la organización manifestó que hicieron todas las diligencias posibles para tener público, pero que esto ya no es posible. “El equipo de Hungaroring ha mantenido contactos regulares con la Fórmula 1, titular de los derechos internacionales del campeonato, para explorar todas las formas posibles de organizar el 35 GP de Hungría con aficionados. Sin embargo, a la luz de esta decisión del gobierno, lamentablemente esto ya no es posible“, señalaron.

Además afirmaron que la salud y el bienestar del personal, pilotos, equipos y espectadores son la “principal preocupación” en este período. “Lamentablemente no nos queda más remedio que llegar a esta conclusión“, indicaron.

Quienes hayan hecho la compra de los boletos para este evento tendrán la posibilidad de cambiarlos para la siguiente edición en el año 2021, o bien, pedir un reembolso.

Race organisers at the Hungaroring confirm that any Hungarian Grand Prix will take place without fans#F1https://t.co/03bW67xdsA

— Formula 1 (@F1) May 1, 2020