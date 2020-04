Deportistas nacionales en alerta ante eventual cancelación de los Juegos Olímpicos

En el Team Chile están expectantes ante la opción que manejan en Japón respecto a una eventual cancelación de los Juegos Olímpicos si es que no hay vacuna contra el coronavirus para julio de 2021, fecha para la cual se re programó la cita.

El gimnasta Tomás González, en diálogo con Radio Futuro reconoció que, dada la experiencia que acumula en este tipo de instancias, una eventual postergación no sería algo tan difícil de abordar.

“Yo creo que mi situación es distinta a deportistas mas nuevos porque yo siento que ya he realizado todo lo que me he propuesto a nivel olímpico y mundial. Una postergación de los JJOO no sería tan terrible para mi. Si se aplazan dos años más, tendré que revaluar nuevamente si es que estoy dispuesto a prepararme todo ese tiempo. Lo veo difícil. Tendría que ver como se da todo. Lo peor sería para deportistas jovenes, pero ellos tienen más tiempo por delante”, sentenció el también presidente de la Federación de Gimnasia de Chile.

En tanto, una de las deportistas clasificadas para Tokio, la tiradora skeet Francisca Crovetto conversó con ADN TOP KIA y se manifestó esperanzada en que la pandemia evolucione de tal manera que el principal evento deportivo del planeta pueda desarrollarse

“La situación es compleja, donde los escenarios son súper dinámicos y cambiantes. Aquí lo más importante es la salud del mundo, de los atletas, entrenadores y asistentes a los Juegos Olímpicos. Todo lo que implica el movimiento de tantas personas a un país podría poner en riesgo la salud de todos, sin no hay solución para la pandemia. Independiente de los sueños deportivos que tengo yo y todos los deportistas en el mundo, lo más importante es resguardar la vida de las personas. Esperemos que de aquí a fin de año haya tratamiento y se puedan celebrar de la mejor manera posible los Juegos Olímpicos”, señaló quien consiguiera el cupo en noviembre del 2018.