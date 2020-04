Corporación Santiago 2023 aseguró que la orgánica para los Panamericanos está en plena marcha

En medio de todo lo que ocurre con el coronavirus, el deporte chileno no debe pensar en cómo y cuándo se pueda reanudar la actividad competitiva, sino también en cómo se puede avanzar con la organización de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023.

Hoy hubo reunión del directorio de la Corporación Santiago 2023 y uno de sus integrantes, Felipe de Pablo, conversó con ADN TOP KIA y explicó que, pese a las restricciones de funcionamiento por la pandemia del Covid 19, la orgánica para los Panamericanos está en plena marcha: “Suena egoísta hablar de suerte, pero en nuestro sentido, la pandemia nos pilló bien parados en términos de que tuvimos la suerte de estar en una etapa de planificación y estudio. Se pueden hacer reuniones virtuales. No tenemos ningún atraso porque para este año no habíamos establecido trabajos en terreno”, señaló.

De todas formas, la instrucción a nivel estatal pasa por tomar en consideración la emergencia sanitaria que se vive para no desperdiciar recursos. “Lo tomamos con una responsabilidad tremenda en término de que somos parte de lo que el país vive. Tenemos que estar dispuestos a colaborar para que podamos seguir avanzando. Se nos pidió hacer una revisión presupuestaria, que es lo que diseñamos con los colaboradores de la Corporación. Decidimos trabajar con el capital mínimo de personas, haciendo más con menos. Y sobre todo liberar gastos obvios como viajes, visitas a recintos deportivos y visitas de las confederaciones técnicas”, aseguró Felipe de Pablo.

“El compromiso del presidente Piñera fue que nosotros fuéramos austeros, sin sacrificar la operación. En términos prácticos: que todas las decisiones que tomemos en términos de no gastarlo hoy sea muy bien planificado en el futuro. Evitamos gastos de este año para trasladarlo a años venideros, donde perfectamente se pueden hacer. Nuestro levantamiento presupuestario fue no arriesgar la operación y asegurar que Santiago 2023 no tenga ningún retraso en términos de tiempo“, enfatiza quien llegara a la Corporación Santiago 2023 tras haber sido parte del directorio de Azul Azul.

Ahora, la duda que queda es evidente. Pese a la posibilidad de avanzar en aspectos de coordinación, ¿la proyección de los avances que se necesitan en infraestructura se mantiene en pie? “Estamos bien con los tiempos, las cartas Gantt y los cumplimientos que tenemos que tener de aquí a diciembre y de ahí en adelante. Lo que es “más en fierro”, las cosas más tangibles, empiezan desde fines del 2021 hacia adelante. Antes de eso, es mucha gestión y planificación, mucha identificación de posibles problemas. Estamos simulando las posibles alternativas de recintos y necesidades a resolver. Tenemos una comunicación fluida con Panam Sports”, sentenció.