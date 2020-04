Presidente de CDUC confesó que no se ha cerrado acuerdo para que San Carlos  sea parte de los Panamericanos de Santiago 2023

Por Carlos Madariaga

El presidente del Club Deportivo Universidad Católica, José Manuel Vélez, conversó con ADN Tú Otra Pasión en el marco del aniversario 83 del club.

El mandatario confesó cómo fueron las celebraciones de manera remota debido a la pandemia del Covid-19.”Este es un contexto muy particular, celebramos con una pasión distinta quizás, pero con pasión al fin y al cabo. Tuvimos ya la misa vía streaming. Vamos a estar durante la semana recordando hitos y teniendo saludos de distintas personalidades del club actuales y pasadas, que nos van a contar sus anécdotas y enviando sus saludos”.

Además, Vélez explicó cuáles son los objetivos que tienen para este nuevo año.”Nuestro norte hoy es poder concluir con el edificio de deportes (el polideportivo para el básquetbol, voleibol, triatlón y natación) que estamos en proceso de construcción en San Carlos de Apoquindo. Tenemos que repensar su posible fecha de inauguración, ya que la pandemia efectivamente ha afectado el proceso. Queda todavía mucha actividad por realizar en el club y la infraestructura que tenemos”.

Finalmente, el presidente de CDUC confesó que aún no hay acuerdo para que el recinto donde hace de local Universidad Católica sea parte de los Juegos Panamericanos que se realizarán en Santiago 2023. “Hasta el momento San Carlos de Apoquindo sigue contemplado dentro de los Panamericanos de Santiago 2023, aunque no hemos concretado ni cerrado un convenio con el Comité Olímpico ni con la Corporación Santiago 2023. No lo hemos formalizado, por decirlo de esa manera. Pero yo creo que la idea sigue en pie, porque lo que la Corporación tiene pensado realizar allí es mucho más allá del Polideportivo“, sentenció.