Suspenden el Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1 por el coronavirus

Debido a la pandemia que el coronavirus ha generado en el mundo, es que este martes los organizadores del Gran Premio de Canadá de la Fórmula 1, decidieron suspender la competición.

Tal como ha sido la tónica las últimas semanas, nuevamente se canceló uno de las carreras más importantes del mundo automovilístico, la cual estaba prevista que se corriera el fin de semana del 12 al 14 de junio.

Además, afirmaron que se está trabajando en la revisión de un calendario competitivo que tenga fechas más reales y que van a diferir significativamente de lo estipulado para competir durante este año.

The 2020 Canadian Grand Prix, scheduled to take place June 12-14, has been postponed

