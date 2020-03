Presidente del COI: “La OMS nos dice que es demasiado pronto para tomar una decisión con respecto a los JJOO”

El presidente del Comité Olímpico Internacional (COI), Thomas Bach, en conversación con el New York Times aseguró que no tienen fecha para determinar una posible postergación de los Juegos Olímpicos.“Lo que hace que esta crisis sea tan única y tan difícil de superar es la incertidumbre. Nadie puede decir cuáles son los desarrollos de mañana, cuáles son en un mes, sin mencionar en más de cuatro meses. Por lo tanto, no sería responsable de ninguna manera establecer una fecha o tomar una decisión en este momento, que se basaría en la especulación sobre los desarrollos futuros”.

Al ser consultado sobre la opinión de los expertos en salud por la posible evolución de la situación del coronavirus. El mandatario aseguró que confían en su propio equipo. “Hay muchos pronósticos diferentes. Algunos te dicen que en todas partes seguirá la misma curva. Otros dicen que esto llevará mucho más tiempo. Los terceros dicen que habrá olas diferentes y que tendremos que vivir con eso durante mucho tiempo. Es por eso que confiamos en nuestro equipo de trabajo, incluida la Organización Mundial de la Salud, que nos dice que es demasiado pronto para tomar una decisión, y al mismo tiempo estamos monitoreando de cerca lo que está sucediendo”.

Además, Thomas Bach analizó la situación de los JJOO en comparación con otros eventos deportivos que han sido cancelados.“Por supuesto, estamos considerando diferentes escenarios, pero somos contrarios a muchas otras organizaciones deportivas o ligas profesionales en el sentido de que estamos a cuatro meses y medio de los Juegos. Son aún más optimistas que nosotros, porque la mayoría de ellos han pospuesto sus eventos hasta abril o finales de mayo. Estamos hablando de finales de julio“.

Finalmente, el Presidente del COI recalcó que no están pensando en cancelar los Juegos Olímpicos.”No especularé, pero se lo debemos a todos los atletas, y se lo debemos a toda la mitad del mundo que mira los Juegos Olímpicos para decir que no estamos poniendo la cancelación de los Juegos en la agenda“, sentenció.