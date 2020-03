Presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica: “Sería terrible para los clasificados que se cancelen los Juegos Olímpicos”

La expansión del coronavirus ha alertado al mundo y ha suspendido distintos eventos deportivos. Uno de los que más preocupa son los Juegos Olímpicos que se realizarán en Tokio.

El presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica, comentó a ADN Deportes cómo han estado trabajando con esta incertidumbre. “En este momento oficialmente no hay nada, seguimos nuestra ruta, estamos clasificando lentamente. No hay ningún comunicado, el comité organizador no ha decidido absolutamente nada, hay que tener mucha paciencia. Tengo mucha esperanza que de aquí en 30 días, la situación del coronavirus sea mejor de lo que está hoy. Estoy tranquilo sobre el tema”.

Además, el mandatario analizó en qué les ha afectado la expansión de esta enfermedad.”Nos ha afectado porque los preolímpicos se han tenido que trasladar, hemos tenido que mover las piezas, habían deportistas que estaban en Asia y los tuvimos que trasladar a Europa. Pero todo nuestro plan para asistir a los preolímpicos sigue en pie y está totalmente financiado”.

Finalmente, Mujica se puso en una situación hipotética sobre si se llegara a suspender la cita de los anillos. “Todos esperan que esto se solucione, sería terrible para los que ya están clasificados que pase alguna cosa. Pero yo soy optimista y creo que no va a pasar nada”, sentenció.