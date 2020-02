Ministra Pérez y protesta simbólica de seleccionados de básquetbol: “Tienen todo su derecho”

La ministra del Deporte, Cecilia Pérez, se refirió a la manifestación simbólica que realizaron jugadores de la selección chilena de básquetbol durante su visita al Coliseo de Valdivia. Mientras se tomaban la fotografía oficial, tres de ellos cubrieron sus ojos con las manos, en alusión a las víctimas de trauma ocular en el contexto del estallido social.

Otros optaron por no aparecer en la imagen y acudir a los camarines. Uno de ellos es Sebastián Suárez, quien hizo sus descargos en Facebook. “Yo no me tapé los ojos, porque cuando la vi llegar (a Pérez), me fui al camarín, y fui el único que no participé con esa gente. Yo no me mezclo con una apitutada del gobierno de Piñera, una abogada que nunca ha hecho deporte, pero sin embargo es ministra del Deporte“, escribió el jugador.

Consultada sobre esta protesta, la titular de la cartera respondió que “no tengo ningún inconveniente con que cualquier persona, y por cierto los deportistas, se puedan manifestar. Cuando uno es demócrata, tiene que privilegiar siempre la libertad de expresión“.

Pérez añadió que “estuve con ellos en la foto, lo hicieron como una señal de manifestación que encuentro que es legítima, tienen todo su derecho. Como también tienen su derecho aquellos dos deportistas que no quisieron estar en conjunto con todos sus compañeros y se retiraron al camarín. Como tiene derecho uno de esos deportistas a poner lo que puso en su cuenta personal de redes sociales. Y yo tengo derecho a no compartir lo que él escribió“.

La Roja cestera se medirá este jueves ante Colombia por las clasificatorias a la Americup 2021. El partido será transmitido por ADN desde las 21:00 horas.