“Llegaron unos tipos con un bidón de bencina y le decían a la persona que, según ellos, había matado a alguien”.

El testigo pidió reserva de su nombre, también distorsionar su voz. Estaba en calle Cenentario cuando ocurrió el brutal ataque, a eso de las 17:00 horas del martes, a un costado del penal Santiago 1, en la comuna homónima. Contó más después: “Él decía que no tenía nada que ver, que no sabía de qué hablaban y que él no había sido. Ahí le tiran la bencina con un bidón y le prenden fuego al vehículo. Los tipos arrancaron del lugar de la camioneta y uno se iba prendiendo. Se fue sacando la ropa de camino para allá”.

Hubo otra mujer que presenció las llamas: “Veo que el joven sale con los brazo abiertos y prendido”.

William Alejandro Carvacho Piticar, 28 años, fue asistido por pocos, quizá. Luego, por los equipos de emergencia, los que lo llevaron hasta el Hospital Mutual de Seguridad, en la Alameda, Estación Central. A las 1:05 horas del miércoles se constató el deceso.

Un primo y la hermana de la víctima que llegaron al recinto de salud contó que Carvacho Piticar había ido a visitar “algún familiar ahí al centro de detención”: “Yo venía saliendo de la cárcel y estaba ahí ese tío. Este tío quiso apagar, nadie me ayudó, nadie. Él estaba esperándome a mí”.

“Él me estaba esperándome a mí. Cuando estaba en llamas lo quise apagar, lo quise apagar tirándole bebida. Nadie me ayudaba. Los pacos no hicieron nada. Salió y yo pensé que no estaba. Y cuando salió lleno de llamas lo quise ayudar a apagarlo y no pude”, relató.

Información preliminar apunta a tres desconocidos como los responsables del homicidio.

Autoridades

El subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, se refirió al caso del joven quemado vivo: “Atrás de ese tipo de delitos normalmente hay grupos, hay organizaciones que cometen ese tipo de delitos violentos. Esto tiene otra línea de trabajo, que tiene que ver con la persecución penal para que, esas personas que cometieron ese delito, pueda haber una investigación, puedan ser identificados los que son parte de esa estructura criminal, puedan ser detenidos y sancionados”.