Crímenes en Pudahuel: detienen a presunto autor de doble homicidio con descuartizamiento

En horas de la mañana de este jueves, se supo de la detención del presunto autor del doble homicidio conocido durante la jornada del miércoles, en la comuna de Pudahuel, al poniente de la capital.

De forma preliminar, trascendió que sería un joven de 21 años, con algún grado de parentesco con la víctima principal, Bernarda Morales González, de 45 años.

Nombres claves del crimen en Pudahuel

Katherine, hija de la víctima, entregó algunos nombres a ADN: el autor principal del crimen, según sus propias indagatorias, sería un tal Benjamín, quien vendería sustancias ilícitas en el territorio en el que fue hallada su madre. Junto a él también habrían participado un sujeto apodado “Pepe Zorra” y otro sindicado como “Toto Gabi”. Este último habría entregado detalles del lugar donde fue encontrado el cuerpo junto a la pareja de Bernarda Moralez Gonzalez, Arturo, también torturado y desmembrado.

Soledad Barrientos González, hermana de la víctima, dijo del asesinato:

“Ninguna persona merece morir así. No fue un perro. Nosotros estamos muertos de dolor, porque nos mataron una hermana. Pillaste un cráneo, una tripa, una parte de tu hermana. Estamos buscando a mi hermana como un rompecabezas. (Benjamín) no tuvo conciencia que le quitó la vida a una persona, a una mamá, a una hija. Él la descuartizó a él y a su pareja. Hizo daño este hombre. Si quieres matar, la matas, pero no la descuartiza ni la entierra. La descuartizaron en la casa en Petroria, que se la tomaron, del Juan Iquillo (en Pudahuel). Quiero que se haga parte la ministra de la Mujer, porque mataron a mi hermana”.

El subcomisario Hugo Acevedo, de la Brigada de Homicidios de la Policía de Investigaciones metropolitana de Pudahuel, detalló que los cadáveres fueron encontrados en avanzado estado de descomposición y semi enterrados en la Ruta 68, a un costado de un canal, en la comuna de Pudahuel.