Bala termina incrustada en refrigerador al interior de casa de adulta mayor en Cerrillos tras intento de portonazo a vecino

Un intento de portonazo se registró durante la noche del pasado lunes en la Villa México, comuna de Cerrillos, donde la víctima utilizó un arma de fuego para repeler a los asaltantes, logrando evitar así el atraco.

Sin embargo, la situación pudo terminar en tragedia, puesto que uno de estos disparos ingresó a una vivienda cercana, generando la preocupación de la única moradora del lugar, una adulta mayor de 84 años.

Gladys Iturriaga, de 83 años, conversó con ADN sobre esta situación, relatando que al momento del robo se encontraba conversando por teléfono con su hija.

“Yo estaba tranquilamente sentada en el comedor, viendo televisión y hablando por teléfono con una hija cuando siento el balazo. Siento algo terrible que entra”, señaló.

“El proyectil pasó a un metro y medio más o menos, y se mueven las cortinas, y le digo a mi hija “tiraron un balazo”, y yo me tiré al suelo“, agregó.

En esa línea, detalló que la bala “pasó del ventanal” y perforó una pared, llegando así al refrigerador.

Además, Iturriaga dijo que no vio la bala. “Yo lo único que hice fue arrancarme a la última pieza, que era la más segura. Y ahí me quedé”, manifestó, añadiendo que la situación “me dio terror. Después ya no podía ni respirar”.

“Ellos me dieron explicaciones”

Por otro lado, la adulta mayor de 83 años declaró que tras este incidente, el vecino que fue víctima del intento de portonazo en Cerrillos habló con ella para explicar lo sucedido.

“Fue un vecino que se defendió de un portonazo y que ahuyentó a la banda”, expresó.

“Él se defendió, pero la bala me llegó a mí casa. Yo no sé más. No sé. No sé explicar”, prosiguió Gladys Iturriaga.

En ese contexto, la mujer declaró que “ellos (vecinos) dijeron que se van a hacer responsables del daño que hicieron, pero no sé eso. Mi hijo, el que está a cargo de esto, yo en realidad más no puedo hacer”.

“Después me quisieron llevar a la posta a ver si había daño por la edad que tengo, pero es que yo soy un hueso duro de roer. Yo trabajo, yo todavía no dependo de nadie“, cerró