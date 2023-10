Pareja es víctima de portonazo en Ñuñoa: sujetos hirieron a golpes a la mujer

Una pareja de pololos fue víctima de un portonazo durante la noche del miércoles, en el sector de Villa Frei, en la comuna de Ñuñoa, región Metropolitana.

Él había ido a dejarla cuando cuatro desconocidos, portando armas de fuego, los interceptaron: a ella la golpearon en la cabeza y con él forcejearon un bolso. Vecinos del sector quisieron alertar del hecho, pero el delito ocurrió muy rápido. Por lo pronto, solo hay registros de cámaras de televigilancia.

La pareja afectada habló. Él relató: “Él me apunta con una pistola y me dice: ‘Jodiste, tal por cual’. Abren el vehículo, porque mi polola estaba a punto de bajarse, entonces estaban las puertas abiertas. Me apuntan, me bajan, ven que tengo un bolso, forcejeo con el bolso y me lo quita”.

Ella, en tanto, dijo: “El tipo, para bajarme del vehículo, me pegó con el arma en la cabeza, lo cual me dejó sangrando de inmediato. Me lanzó, prácticamente, al exterior. Quedé paralizada en el momento”.

Como característica, las víctimas aseguraron que los delincuentes tendrían entre 25 y 30 años