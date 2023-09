Los dueños de una panadería, ubicada en la intersección de las calles Carmen con Sargento Aldea, en el barrio Matta Sur, comuna de Santiago, región Metropolitana, se sorprendieron la mañana de este viernes, luego de ver el inmueble con señales de haber sido objeto de un ataque.

De acuerdo a información preliminar, la dueña de la panadería era objeto de extorsiones.

Un familiar de la afectada aseguró a ADN que las cámaras de televigilancia del local registraron los hechos a eso de las 23:40 del jueves: “Se acercaron dos individuos por Sargento Aldea, rociaron bencina por el sector de sargento aldea y le prendieron fuego. Trajeron una botella de tres litros más o menos, rociaron y prendieron fuego. Se apagó solo porque es todo de cemento, de material sólido”.

Fueron dos sobrinos que viven cerca del local los que se percataron del ataque, producto del olor a fuego.

El mismo familiar agregó luego que podrían ser quienes los extorsionaban desde hace al menos seis meses: “De personas extranjeras, parece que son peruanos. Extorsionaban dando mensajes, audios vía WhatsApp. Pedían dinero: $15 millones. Ella no accedió, ninguna suma. Hemos recibido amenazas porque no hemos pagado. Es una forma de meter presión. Es una amenaza a los hijos. Viene de hace mucho tiempo, unos seis meses más o menos”.

“Dejaron de molestar un tiempo y volvieron hace unos días. Hace seis meses empezaron, molestaron como dos meses, pararon un mes, volvieron a molestar por tres meses, pararon un mes y después fueron amenazas más intensas”, explicó luego.

A raíz de lo anterior, las víctimas interpusieron denuncias a la Policía de Investigaciones y a Carabineros: “Las amenazas también fueron personales, en dos ocasiones. La primera fue una persona sola, con un sombrero que le cubría toda la cara y una mascarilla. Vino y dejó una nota que decía que llamáramos, que sabía todo de nosotros, movimientos, y exigía dinero”.

La dueña se encuentra en estado de shock. En el local no vive nadie, pero su hijo también se encuentra fuertemente afectado. “Es una presión a la familia, no se puede estar tranquilo. Hemos visto muchos casos de este tema, aquí y en otras partes de Santiago. Hemos visto que no hay ayuda de este tema”, cerró.