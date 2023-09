Mujer termina con lesión ocular durante manifestación por el 11 de septiembre en Pedro Aguirre Cerda

Una mujer resultó con una lesión ocular durante las manifestaciones por la conmemoración de los 50 años del golpe de Estado.

La situación ocurrió pasadas las 22:00 horas, en avenida Departamental con calle General Grohnert, en la población La Victoria, comuna de Pedro Aguirre Cerda. Según información policial, la afectada habría sido herida en el ojo derecho y en la oreja derecha mientras observaba una barricada.

Tras el ataque, fue llevada a un Centro de Salud local y luego, al hospital Barros Luco, en la comuna de San Miguel. El coronel Fernando Gómez, prefecto de la Prefectura Santiago Sur, citado por 24 Horas, señaló:

“La familia se está negando a entregar más información, dónde habría ocurrido el hecho, de dónde habría salido el impacto o alguna piedra”.

El caso ya fue tomado por el Ministerio Público, quienes comenzaron las diligencias para esclarecer lo ocurrido. Primeramente, carabineros han sido sindicados como responsables del ataque; desde la institución uniformada aseguraron que les “interesa esclarecer el hecho”.

Perdigones

Una mujer, que se identificó como familiar de la afectada, relató:

“No estábamos en la manifestación. Nosotros nos dirigíamos a mi casa, ellos me iban a dejar. En ese intertanto nos encontramos con una barricada, nos bajamos del vehículo para ver qué pasaba y por dónde pasar. En eso estábamos cuando de repente llega una tanqueta de Carabineros, pasa soplado por la calle y detrás venía un carro lanzagases. Nosotros nos tiramos para un lado y cuando el carro estaba detenido, la chica dice: ‘Tengo algo en el ojo, algo me llegó’. No se sintió disparo ni nada. Miramos y el lanzagases desapareció”.

Primero fue llevada a un Servicio de Atención Primaria de Urgencia de Alta Resolución (SAR), luego al hospital, donde se encuentra con diagnóstico reservado. La familiar de la afectada aseguró que fueron dos perdigones los que la afectaron: “Fue Carabineros, fueron ellos”.