En horas de la noche del martes, la médico y panelista de televisión Carolina Herrera fue víctima del robo de su auto en la comuna de Ñuñoa, al oriente de la capital.

La situación ocurrió frente a la vivienda del rostro televisivo, en calle Luis Pereira. A eso de la medianoche llegó a informar del ilícito a la 18ᵃ Comisaría de la comuna. Allí relató:

“Seis veces he sido asaltada en mi casa. Hoy me han robado de la puerta, de la vereda de mi casa mi auto, que es herramienta de trabajo. No es un auto ostentoso: es un Subarú blanco XV. Es mi arma de trabajo. Yo veo pacientes, hago turnos. Para mí, tiene que haber una mafia detrás de esto que se informa quién llega, quién sale, cuándo entro, cuando salgo”.

La denuncia la hizo por redes sociales primero. A modo de consuelo, Herrera valoró que en ninguno de los casos alguien haya sido violentado físicamente.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Dra. Carolina Herrera (@dracaroherrera)