Violento asalto en bus del transporte público deja a un funcionario municipal de Santiago apuñalado

Un funcionario de seguridad de la municipalidad de Santiago fue apuñalado durante la noche del martes, tras resistirse a un asalto del que él, junto a otros pasajeros del recorrido 207 del sistema Red, fueron víctimas.

Según contó el conductor del bus del transporte público, el vehículo iba en dirección a la comuna de Puente Alto por calle San Francisco cuando, a la altura de Biobío, “seis tipos me hacen parar. Sube uno, cierro las puertas, vuelve a tocar el timbre, se baja y cuando lo hace, fuerzan las puertas y suben los otros”.

“Suben violentamente a asaltar a los pasajeros y uno se resiste, y lo apuñalaron. Al verlo herido, lo atendimos con otros pasajeros y lo llevamos al (hospital) Barros Luco”, relató el transportista.

Los otros pasajeros entregaron sus pertenencias. El conductor, que prefirió resguardar su identidad, aseguró que en ningún momento soltó el volante, pues “lo más importante era salir lo más rápido posible del lugar”.

Con todo, el mismo testigo aseguró que ya son “tres o cuatro meses” en los que han ocurrido esta clase de ilícitos en ese lugar, que la empresa a la que presta servicios ya está informada, “pero no se ha hecho más, hasta ahora, que tuvo que haber una persona apuñalada”: “Primera vez que veo un asalto tan violento, tan ensañado. Apuñalar a una persona, me pregunto: ¿qué le habrán quitado? No creo que mucho. Me imagino que lo ayudé para salvarlo, para llevarlo a un centro asistencial”.

Sobre los atacantes, aseguró que estos eran “jóvenes, o creo que tengan más de 25 años”. Por su parte, el funcionario municipal se encuentra estable.