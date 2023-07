Familia de hombre desaparecido en Bolivia: “No seguiremos buscando al camión, solo devuelvan a Luis”

Continúan las horas de angustia para una familia chilena, luego de que dos de sus integrantes viajaran hasta Bolivia para recuperar un camión robado, pero terminó con uno de ellos baleado e internado de gravedad y el otro desaparecido, presentemente secuestrado.

María José Bello, hija de Mario Bello Marañao y cuñada del desaparecido Luis Alfredo Anza Achu (los dos involucrados), habló con ADN, señalando que la última vez que tuvo contacto con ellos fue a las 9:30 de la mañana del sábado, cuando llamaron desesperados indicando que estaban siendo perseguidos por hombres armados.

Hace algunas horas se supo que el consulado de Chile en La Paz tomó contacto con la familia para conocer el caso y coordinar acciones con la policía boliviana.

Ahora, María José y su familia quisieron enviar un mensaje a los secuestradores: “Nosotros renunciamos a todos los bienes materiales, al bien material que ellos tienen en este momento que es el camión. Nosotros renunciamos a ese vehículo. Lo único que les pedimos es que devuelvan a Luis con vida, que se comuniquen internamente con la policía de Bolivia o con alguien de confianza que ellos tengan, que lo dejen en alguna comisaría, que lo dejen a la vista donde nosotros podamos rescatarlo, pero por favor devuelvan a Luis“.

“Nosotros no vamos a seguir con esta investigación, nosotros no vamos a seguir interviniendo en lo que ustedes hacen. Nosotros vamos a renunciar a esto. Nosotros lo único que queremos es que mi cuñado esté sano y salvo con nosotros. Yo les pido de todo corazón que lo devuelvan, porque él acá lo está esperando su hija, su hijo. Nosotros no vamos a seguir buscando el camión. Nosotros nos vamos a retirar de su territorio. Lo único que les pido es que devuelvan a Luis”, Agregó.

“Si es que quieren una recompensa, nosotros lo vamos a pagar. Vamos a renunciar a ese bien material por la vida de nuestro papá, de nuestro hijo, de nuestro cuñado”, cerró María José.