Recoleta: sujeto muere baleado por desconocidos en las cercanías de la Vega Central

En horas de la noche del jueves, un hombre fue hallado muerto por una herida de bala en las cercanías de la Vega Central, en la comuna de Recoleta, al norte de la capital.

El hecho quedó al descubierto pasadas las 23:00 horas. Según información de Carabineros, el cuerpo estaba en calle Salas, casi esquina con Artesanos, sin ninguna clase de documentación, por lo que aún no ha sido identificado.

De forma preliminar, se presume que tendría entre 35 y 40 años. El fiscal Felipe Olivari, a cargo del caso, explicó:

“Una persona que aún no está identificada recibe un ataque con arma de fuego. Tiene una herida por impacto balístico en el sector del tórax, lesión que le habría ocasionado la muerte en el lugar, no pudiendo ser reanimado por personal del SAMU que llegó hasta el lugar con carabineros. Hasta el momento, no tendríamos testigos”.

“Se están buscando cámaras de seguridad, junto a personal del OS9 de Carabineros y Labocar”, cerró.