Con carteles y tarros de basura: vecinos arman barricada para evitar portonazo en San Bernardo

Una llamativa situación protagonizaron vecinos en la comuna de San Bernardo, región Metropolitana, donde intentaron frustrar un portonazo dejando objetos en la calle, tipo “barricada”, pero no se logró detener el ilícito.

El hecho ocurrió la noche del pasado viernes, en el sector Faldeos de Nos. En conversación con 24 Horas, la víctima relató que “me dirigí a comprar un bebestible a un almacén”.

“En el momento en que me devuelvo a mi vehículo y me subo, antes de poner el seguro de puerta, se me cruza un auto, me baja una persona y me apunta todo el rato con una pistola en el cuello“, comentó.

En paralelo, vecinos al percatarse del portonazo se juntaron y comenzaron a colocar en medio de la calle tarros de basura, letreros y otros objetos. Esto para evitar que los delincuentes se den a la fuga con el vehículo robado.

A pesar de los esfuerzos, en que incluso una persona lanza un tarro a los antisociales, los vecinos no lograron frustrar el ilícito.

Cinco sujetos con armas en portonazo

El capitán Juan Gormaz, de la Prefectura del Maipo, señaló que “a las 10 de la noche, Carabineros de la 62 comisaría de San Bernardo recibió una denuncia de un hombre de 30 años por el robo con intimidación de su vehículo particular”, según consignó La Tercera.

“Según su relato (…) es intimidado por cinco sujetos que portaban armas de fuego y estaban provistos de vestimenta oscura”, añadió. Y afirmó que “lograron sustraer su vehículo para posteriormente darse a la fuga”.

El hecho fue remitido al Ministerio Público para realizar las diligencias correspondientes y dar con el paradero de los autores de este portonazo en San Bernardo.