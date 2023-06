La tapó y la mató en sus propios brazos: Madre contó crudos detalles de cómo asesinó a su guagua en Concón

Es un parricidio que tiene consternada a toda la comunidad de Concón. Uno que ocurrió el pasado miércoles y donde una madre asesinó a su hija.

La mujer fue encontrada con la pequeña en sus brazos, escena que de inmediato impactó a los funcionarios que acudieron al lugar.

“Los hechos se dieron cerca de las 15:30 de la tarde, cuando una mujer contactó a la cuarta comisaría de Carabineros para confesar que había matado a su hija de tan solo tres años”, fue parte de las primeras informaciones entregadas por la policía.

Y agregaron que “en el lugar, se pudo constatar la muerte de la menor a causa de un corte en su cuello que su propia madre le habría provocado con un arma cortopunzante”.

El macabro relato de la madre de Concón

Sin embargo, los detalles de este terrible crimen se conocieron este viernes, en la formalización de la progenitora de la menor fallecida, de la mano del fiscal Álvaro Ortiz.

“Se quedó dormida en mis brazos, la tapé con una polera y en ese instante tomé un cuchillo y le pegué en el cuello. Me corté la muñeca, pero como que reaccioné, porque tenía que pagar por lo que había hecho”, habría dicho frente a la justicia.

Y añadió que “llamé por teléfono, me tomaron la llamada y como medida de protección, enviaron una patrulla. Yo maté a mi hija y no quería que mi hijo viera lo que yo había hecho”.

Junto a esto, agregaron que la madre habría tenido “una plena conciencia de lo que está ocurriendo, (por lo que) es un peligro para la sociedad y también para su hijo, que afortunadamente no estaba presente en ese momento”.

La defensa de la progenitora

En tanto, desde la defensa, aludieron a que la mujer tendría graves problemas de salud mental, por lo que no podría ser imputada.

El abogado Tyrone Etchegaray dio a conocer, según La Cuarta, otra parte del testimonio de la acusada. “Cuando quedé sin trabajo, comencé con crisis de angustia y de persecución, a llorar por nada, pero siempre asociadas a que tenía temor que me quitaran a mis hijos. Siempre he vivido con ese miedo de dejarlos solos porque en el Tribunal de familia había quedado como tutora mi suegra ante cualquier falla mía y es por eso principalmente mis miedos, ya que estaba al tanto que vulneraba el sistema y las cosas que hacía”, relató.

Y señaló que “perdí mi trabajo como asesora de hogar en un domicilio particular porque faltaba mucho, ya que últimamente mis hijos se estaban enfermando demasiado. Como era la única fuente de ingresos, colapsé y me afligí por la situación. Esta crisis no la conté ni tampoco comenté lo que me estaba pasando. De hecho, en una oportunidad, cuando me hice daño y traté de suicidarme, me pasó lo mismo que ahora lo de la crisis de angustia”.

De esta forma, la madre de Concón quedó finalmente en prisión preventiva, luego de haber revelado el terrible relato de su asesinato.