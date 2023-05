Hombre muere atropellado por conductor que se dio a la fuga en Conchalí

En horas de la noche del domingo, una persona murió atropellada en la intersección de avenida Américo Vespucio con calle Florencia, en la comuna de Conchalí, al norte de la región Metropolitana.

El hecho ocurrió poco después de las 23:00. El capitán Diego Rivera, de la Prefectura Metropolitana Norte de Carabineros, contó: “Un testigo que iba en su vehículo detecta un cuerpo tendido en la vía pública. Se percata que estaba fallecido y se da aviso de inmediato a una unidad de Carabineros que estaba en el sector”.

“La información que se mantiene es que esta persona habría ido transitando por la vía pública y fue atropellado, al parecer, por un vehículo de grandes dimensiones, por la lesión que presenta. Se trata de un hombre adulto, no tenemos la identidad todavía, toda vez que no porta ningún documento alusivo a esta. Por lo menos, indicios alusivos al consumo de alcohol alrededor del cuerpo, no hay”, concluyó.

Se desconoce al autor del fatal hecho.