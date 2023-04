Un ataúd con los colores albos, bombos y una petición de justicia por su muerte: Los detalles del funeral del “Guatón Carlos”

La muerte del Guatón Carlos, barrista de Colo Colo, se ha convertido en uno de los temas de esta semana.

Esto debido a que varios hinchas del Cacique decidieron llevar su ataúd a modo de homenaje al Estadio Monumental.

Un hecho que causó polémica, ya que el club argumentó que entraron a la fuerza a realizar este último paseo del hincha, que fue incluso ubicado por algunos minutos en el sector Arica, donde le dedicaron cantos y lanzaron extintores.

Los videos y registros fueron cuestionados por los adherentes de los albos, e incluso Manuel Monsalve, subsecretario del interior, manifestó que “Estadio Seguro ha oficiado a Colo-Colo para que informe el porqué se permitió que ocurriera un hecho de esta naturaleza”.

La historia y el funeral del Guatón Carlos

Pero, ¿quién era el Guatón Carlos? El hombre, de la población José María Caro, era un ferviente hincha de los albos.

Por eso, la Garra Blanca le dedicó sentidas palabras en su perfil oficial. “Te recordaremos en cada canto y cada vez que el bombo suene para alentar a nuestro amado Colo Colo ese mismo que seguiste hasta el día de tu partida”, escribieron.

Incluso, sus miembros acudieron en masa a su despedida, donde pintaron varios bombos en su honor, adornaron el ataúd con los colores blanco y negro, y le dedicaron cánticos y pirotecnia en su casa y el cementerio.

Junto a esto, en La Tercera también dieron cuenta de cómo fue su trágica muerte. “El domingo, carabineros de la prefectura Rinconada, de Lo Espejo, fueron alertados de la llegada de Carlos Díaz González (41 años) a un centro asistencial, herido de bala y en riesgo vital. Los victimarios, dos sujetos que se movían a rostro cubierto, habían percutado, según la información policial, múltiples impactos balísticos. El Guatón Carlos fue trasladado por civiles al SAR Julio Acuña de Pinzón, de la comuna. Una vez que fue estabilizado, fue derivado en ambulancia al hospital Barros Luco, donde falleció a las 21 horas”, señalaron.

Por eso, en un perfil de TikTok, bajo el nombre de Brian Galdamez, se publicó un registro donde se pide justicia por su deceso.

“Quiero justicia, no pude quedar así, me dejaron el corazón roto, destrozaron una familia, mi mamita, mi hermana, mi hermano chico, soy el mayor. Gracias a todas esas personas que han llegado, estoy en shock, no lo creo, me mataron a mi papá, perros culiaos”, se lee en el posteo dedicado al Guatón Carlos.