Fiscalía inicia investigación contra Cris MJ por porte de arma de fuego y amenazas

El cantante urbano Cris MJ se encuentra en medio de la polémica luego de que exhibiera un arma en plena transmisión en Instagram y lanzara duros insultos al productor que organizó su show en Iquique, el pasado viernes.

Ante esto, la Fiscalía inició una investigación de oficio por este hecho, lo que fue comunicado en las redes oficiales del Ministerio Público. El jefe fiscal de Iquique, Eduardo Ríos, anunció que se está llevando a cabo una investigación por el delito de amenazas y porte de arma de fuego.

Fiscal jefe de Iquique, Eduardo Ríos, informó inicio de investigación por delito de porte arma de fuego y amenazas tras conocerse video de un cantante urbano que aparece exhibiendo una pistola en su mano. @PDI_Tarapaca ya recibió denuncias de productor. pic.twitter.com/EfzU0t06Xa — Fiscalía Tarapacá (@FiscaliaIRegion) April 17, 2023

El organizador del evento, Francisco Lincheo, calificó el espectáculo como “el peor negocio de mi vida”, ya que Cris MJ cobró 30 millones de pesos, pero las entradas no se vendieron y solo se llegaron a los 9 millones por concepto de tickets. Además, el artista advirtió que no se presentaría si el recinto no estaba lleno, lo que obligó al organizador a terminar regalando los boletos.

El diputado de Renovación Nacional (RN), Andrés Celis, anunció una denuncia en contra de Cris MJ, asegurando que es “un pésimo referente”. “Es mi deber realizar la denuncia correspondiente para que se investigue, no solamente el arma mostrada, sino también que se aclaren sus dichos, ya que este pésimo referencia juvenil además alardea de contar con una bóveda de armamentos”, aseguró el parlamentario.

Cris MJ no ha emitido ningún comunicado oficial en relación a estos hechos, pero se espera que en los próximos días se pronuncie al respecto. En tanto, las redes sociales se han llenado de comentarios críticos en contra del cantante, mientras que la investigación de la Fiscalía sigue su curso.