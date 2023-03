Carabineros desaloja once departamentos tomados en el edificio “Shakira Tower I” en barrio Meiggs

En horas de esta mañana, personal de Carabineros llegó hasta el barrio Meiggs para desalojar una serie de departamentos tomados ilegalmente en el edificio “Shakira Tower I”.

Según Eduardo Cole, abogado representante de dos inmobiliarias, la torre había sido tomada tras la pandemia, y con esta acción se busca que sus representados vuelvan a tomar control del edificio.

La torre tiene cerca de 36 departamentos, sin embargo, el operativo de desalojo se centra solo en once de estos.

“La idea es desalojarlos para que las inmobiliarias puedan tomar posesión del edificio, ya que no han podido hacerlo. La mayoría de estos son extranjeros”, señaló Cole.

“No podemos desalojar los demás departamentos por el momento, pero sí lo podremos hacer en un futuro no muy lejano, porque la ley no me permite desalojar a una persona que no está individualizada en la demanda”, agregó.

Asimismo, el comandante Robinson Villarroel, de la Prefectura Santiago Central de Carabineros, indicó respecto al desalojo del edificio “Shakira Tower I” que “este es un trabajo que se viene realizando desde hace un tiempo con diferentes unidades de Carabineros”.

“Han existido muchos procedimientos, hemos recibido información de venta de drogas en las inmediaciones, también por uso de armamento de fuego, por eso es importante realizar este operativo”, afirmó.

Además, se conoció que los dueños del edificio fueron amenazados de muerte por estas personas que se tomaron los departamentos.