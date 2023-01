“Me dejó a mí y a tres hermanos”: hija de mujer asesinada en Alto Hospicio pide ayuda a las autoridades

Este lunes, en medio de una manifestación registrada en Alto Hospicio, región de Tarapacá, la hija mayor de Zulema Chamaca, mujer de 36 años que fue asesinada a balazos en un asalto registrado el pasado viernes en dicha ciudad, pidió ayuda y afirmó que nadie se ha comunicado con ella tras la muerte de su madre.

“Le arrebataron la vida, solo pido justicia para mi mamá, era una buena madre, solo sé que salió y no volvió”, señaló la menor de edad, de acuerdo a lo recogido por 24 Horas.

“Me dejó a mí y a tres hermanos, por favor, solo quiero pedir ayuda, no he recibido ayuda de parte de nadie”, agregó la adolescente, quien expuso que ninguna autoridad “se ha contactado conmigo. Soy la mayor de mis hermanos, tengo tres hermanos pequeños (…) solo pido justicia”.

En ese sentido, la hija mayor de la víctima falta pidió que “se solucione esto rápido, no sé qué hacer con mis hermanos, sólo sé que tengo que cuidarlos”.

“Lo único que pido es justicia”

En tanto, Isabel Chamaca, hermana de la mujer asesinada en Alto Hospicio afirmó: “Lo único que pido es justicia, justicia para mi hermana porque dejó cuatro hijos, una familia. Necesito que acá se haga justicia. Nos tocó hoy a nosotros, pero mañana puede ser otra familia”.

“(Las autoridades) tienen que moverse desde ya, tiene que haber protección, protección para las personas afectadas (…) Hospicio está desamparado, es una tierra de nadie, entra cualquier gente, no se puede salir a la calle, porque vamos a salir y uno no sabe si va a volver. Mi hermana salió un rato y me la entregaron en ataúd”, agregó la mujer.

Hermana de joven asesinada en Alto Hospicio pide justicia por el crimen. 🎥© AgenciaUno TV/Cristian Vivero pic.twitter.com/XawSifMw9G — AgenciaUno (@agenciaunochile) January 30, 2023

Los antecedentes

Zulema Chamaca fue asesinada el pasado 27 de enero, luego de ser baleada en su automóvil. De acuerdo a los antecedentes policiales, la víctima fue asaltada por un grupo de tres delincuentes, mientras se encontraba en un mirador con su pareja.

Ambas personas fueron abordadas por cada una de sus respectivas ventanas, donde se les ordenó la entrega de sus celulares.

Sin embargo, la mujer puso resistencia, momento en donde los delincuentes le dispararon en al menos dos oportunidades.

Tras esto, la víctima fue trasladada hasta un consultorio de Alto Hospicio, donde falleció mientras era asistida por profesionales de la salud.