Teresa San Martín viajaba en uno de los dos buses que, esta mañana de jueves, fueron quemados a las afueras del Internado Nacional Barros Arana (INBA), en Quinta Normal, en el sector de calle San Pablo, cerca de la intersección de calle Maturana.

“No se ven, si están encapuchados”, dijo a ADN mientras se tomaba sus medicinas para el corazón.

Uno de los dos choferes de los dos buses resultó heridos. Según contó, los encapuchados, vestidos también de overol blanco, hicieron una suerte de pasadizo por el que pasó y en el que le propinaron golpes de puño y pie.

El mayor Patricio Garrido, de la Prefectura Central Metropolitana de Carabineros, contó detalles de lo ocurrido: “Alrededor de las 10 de la mañana salen los estudiantes del INBA, cortan la calzada, lanzan una gran cantidad de elementos incendiarios contra dependencias del Ejército y contra personal de Carabineros. Se procede en el lugar. Estos vuelven a ingresar al establecimiento. Tenemos información que un alumno habría sido quemado por una de las mismas bombas molotovs que estaban lanzando”.

“Posterior a esto, nos llega la información que están quemando dos buses en San Pablo. Por información de testigos, tenemos salida por la salida San Pablo, del INBA, y estos mismos estudiantes habrían quemado el bus, habrían hecho descender al chofer, lo lesionaron, habrían hecho bajar a los pasajeros, siete u ocho, y huyeron”, añadió el mayor.

Uno de los choferes también relató lo sucedido: “Tienen que haber salido unos 30 alumnos del portón de ahí. Lo único que me decían era que bajara de la micro y comenzaron a tirar los proyectiles. Me agredieron, me hicieron un callejón oscuro. Con la adrenalina, no escuché qué decía. De la línea J01″.

María Teresa llevaba una maleta en el bus. Las llamas hicieron que perdiera sus pertenencias. Contó, entre el shock que le ocasión lo ocurrido, que allí llevaba ropa.