Un desalmado asalto se registró en horas de la mañana en la intersección de las calles Cerro Tronador con Volcán Viedma, en la comuna de Puente Alto, hacia el sur de la capital: un grupo de cuatro sujetos, todos armados según testigos, le robó a una joven que esperaba allí el transporte público. Por si ese atraco fuera poco, los antisociales también robaron a una conductora de un furgón escolar y a una niña de 10 años que se encontraba adentro.

Doris Quintana, conductora del transporte para el traslado de niños y niñas, contó que llevaba ocho niños cuando ocurrió el delito: “Llegó un auto 4×4 y asaltó a una niña que estaba esperando micro. Le quitaron todo: la mochila, documentos, todo. Cuando vi, iba a poner el cierre y el tipo se dio cuenta, me abrió la puerta y me tiró mi banano con los documentos, con la plata, con las llaves, le dije que la llave no. Me apuntó con la pistola en la cabeza”.

Tras quitarle las llaves, el segundo de los malhechores entró al furgón y le quitó la mochila y la lonchera a la niña de 10 años que acompañaba a Quintana en el asiento del copiloto.

“Eran cuatro tipos, dice la señora (una testigo) que habían dos adentro del vehículo. A los niños se los llevaron los papás, pero la que estaba al lado quedó muy shockeada. Ella tiene 10 años, los otros 8, 7. Íbamos al Colegio Emprender. Me acuerdo de la cara del tipo: muy joven y la mirada extraviada. Todos armados. Nunca me imaginé que iban a asaltar un furgón escolar”, relató la conductora.

En su billetera llevaba $20 mil, además de tarjetas y documentos. Pero son “las llaves las que siento, porque son muy caras”.

En cosa de minutos (aproximadamente 4 minutos) una patrulla de carabineros llegó hasta el lugar, gracias al llamado de la apoderada de la niña que justo pasaban a buscar.

Se desconoce el paradero de los sujetos.