Femicidio frustrado en Estación Central: sujeto roció combustible a su expareja y provocó fatal incendio en cité

Un femicidio frustrado se registró en horas de la mañana de este martes 9 de agosto en un cité ubicado en la comuna de Estación Central, luego de que un sujeto rociara con combustible a su expareja, prendiendo fuego y provocando un fatal incendio.

Según explicó la propia víctima de este caso, el hombre, con quien ya no mantenía una relación desde el mes de marzo, llegó hasta el inmueble donde la agredió e insultó, iniciando su intento de femicidio. “Me empezó a agredir, a insultarme. Nunca lo había visto así de agresivo”, señaló la víctima.

“Nunca me puso una mano encima, nunca me golpeó. Solo cuando nos separamos en marzo llegó y se fue, y ahora no entiende su reacción. Él vino con intención de matarme“, agregó.

El cité afectado se encuentra en el sector de calle Matucana, casi a la altura de Erasmo Escala, confirmando Carabineros el hallazgo de un cuerpo al interior del inmueble siniestrado, el cual pertenecería al agresor. Mientras que nueve personas, residentes del recinto, lograron escapar de las llamas.

Personal policial se encuentra en el lugar realizando las pericias de rigor respecto a este femicidio frustrado. En tanto, el tránsito en el sector se encuentra suspendido, por lo que autoridades llamaron a preferir alternativas.