La pasada noche de domingo una pareja sufrió el robo de su vehículo por medio de un asalto tipo portonazo registrado en la comuna de San Joaquín, en la Región Metropolitana.

En detalle, los hechos ocurrieron en la calle Ureta Cox, cuando la pareja fue abordada por al menos 5 desconocidos armados, quienes les sustrajeron el vehículo en la llegada a su hogar.

“En la calle Ureta Cox, mientras llegaban a su domicilio son interceptados por un vehículos al parecer suburban de color burdeo, donde se bajan cinco sujetos provistos con armamento de fuego”, explicó el teniente Pablo Letelier de la Prefectura Metropolitana Sur.

“Los sujetos proceden a intimidar y arrebatarles las llaves del vehículo, para posteriormente retirarse del lugar. Según lo informado, solo se manifiesta que habría habido intimidación”, agregó el carabinero.

Maipú

En tanto, en la comuna de Maipú se registró otro asalto de similares características, luego que un joven y su polola sufrieran el robo de su auto por medio de un portazo.

Los hechos se registraron minutos después que el conductor de automóvil fuera a buscar a su pareja a la casa de su amiga, instancia en que fueron abordados por varios delincuentes.

Los desconocidos armados amenazaron a la pareja, para posteriormente robandole el vehículo y sus pertenencias.

“Delincuentes se abalanzan sobre el auto por todos lados, con armas, abren las puertas, te encañonan, disparan al aire. Eran cinco, seis o siete tipos como mínimo, de no más de 15 años. Yo me intenté acercar cuando ya me había bajado y me apuntaron con el arma y salieron arrancando”, detalló el conductor del auto robado.

“Me acerque a mi polola porque uno se siente nervioso, no sabe cómo actuar y con pena, a ella le sacaron el celular, a uno le cuesta tener sus cosas. Primera vez que me pasa y yo pensé que no me iba a pasar, porque es un auto antiguo, del 2010 y no es tan vistoso, no es rápido”, agregó la víctima.