Un grupo de aproximadamente ocho antisociales participaron de un robo a una casa en la comuna de Maipú, en el sector norponiente de la capital. La familia dueña del hogar, de siete integrantes, dormía al momento en que los delincuentes entraron al domicilio.

El hecho ocurrió a eso de las 04:30 de este viernes, en calle Monte Aconcagua. De acuerdo al testimonio de Luciano Manque (44), el padre del grupo familiar víctima del ilícito, los ladrones hicieron palanca en la reja exterior y luego abrieron una ventana de aluminio.

Según señaló, los ladrones lo amenazaron y le exigieron las joyas y dinero en efectivo. Ante la negativa de él (no tenía ni lo uno, ni lo otro), el grupo de malhechores comenzaron a desvalijar la residencia, dejando los objetos sustraídos adentro del automóvil familiar.

Uno de los cinco hijos del matrimonio opuso resistencia al momento de entregar el celular. La acción significó que los asaltantes le golpearan la cabeza con la empuñadura del arma.

El capitán Edison Salinas, de la 25° Comisaría de Maipú, contó más: “Al momento de intimidar al grupo familiar con armas de fuego, amordazarlo, procedieron a ingresar al dormitorio del menor del grupo familiar, de 15 años, agrediendo a este, sustrayendo la totalidad de especies de valor de este domicilio y el vehículo particular del grupo familiar”.

El monto de las cosas sustraídas está avaluado en $20 millones. “Al momento, conforme a las primeras diligencias, un grupo de dos personas estaban merodeando alrededor de la casa y a las 04:30 ingresan en la casa donde estaba pernoctando el grupo familiar. Llegaron en un automóvil. Una banda de 5 asaltantes”, agregó Salinas.

“Me tuvieron atado. No pensé que esto fuera una realidad. No quise arrancar, porque pensé que a mis hijos podían hacerle algo. Si arranco, les podían disparar. No poder defender a tus hijos”, dijo entre lágrimas Manque.