Mujer fue víctima de violento portonazo en Independencia: la apuntaron con armas de fuego

Un violento portonazo se registró durante la noche del jueves en la comuna de Independencia, luego de que al menos tres delincuentes con armas de fuego intimidaran a una mujer, robándole su vehículo.

La víctima volvía a su vivienda luego de trabajar, momento en el que estos sujetos aparecen mientras intentaba ingresar a estacionar en su domicilio. Al percatarse del hecho, comienza a tocar la bocina para alertar a su esposo que se encontraba al interior de la casa.

Sin embargo, los asaltantes actuaron con violencia y del pelo bajaron a la mujer del vehículo, mientras uno de los desconocidos la apuntaba con una pistola. Otro de los asaltantes, al percatarse de que el marido de la víctima salía para prestar ayuda, también lo amenaza con un arma de fuego.

Sobre este suceso se refirió la propia mujer afectada. “Quedé en shock, no supe qué hacer. Toqué la bocina, salió mi marido y me reventaron los vidrios. Me cubrí la cara, ellos me bajaron del pelo y me apuntaron con una pistola en la cabeza“, señaló.

“Intenté forcejear con ellos porque se llevaban mi dinero, mis documentos, todo. Pero al final entregué todo. Y cuando salió mi marido mientras yo tocaba la bocina, uno de ellos se paró afuera de mi casa y le apuntó con un arma. Después nos fuimos a la comisaría, pusimos la denuncia y menos mal el auto apareció después. Se agradece igual el actuar de Carabineros”, agregó.

El vehículo sustraído apareció más tarde en la comuna de Recoleta, en el sector de El Salto, gracias a la rápida respuesta de Carabineros. Desde la institución policial valoraron el despliegue de los funcionarios tras este portonazo, y llamaron a hacer las denuncias a tiempo para actuar oportunamente.