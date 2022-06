En horas de la mañana una balacera se registró en el sector de Villa Olímpica, comuna de Ñuñoa, región Metropolitana. Según se pudo constatar, el intercambio de disparos ocurrió entre un hombre adulto, de entre 30 y 40 año, el que finalmente resultó abatido, y funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI).

Hasta el lugar llegaron al menos 50 efectivos de Investigaciones. Parte del cuerpo de la PDI de San Francisco de Mostazal, en la región de O’Higgins, llegaron hasta el punto, como parte de un operativo de la Brigada de Robos.

En uno de los registros de video que los propios vecinos de la Villa Olímpica grabaron, se ve al sujeto disparando en reiteradas ocasiones.

Testigos señalaron: “Escuché el disparo y me tiré al suelo, nada más. Solo por seguridad. No sabía lo que estaba pasando, no sabía que era un procedimiento policial”.

Otra residente señaló: “Se escucharon gritos. Fueron como cinco disparos. El joven no era tranquilo, le gustaba el desorden. Hizo tira el portón alguna vez”.

Actualización PDI

Con el pasar de las horas, desde Investigaciones entregaron mayores detalles del hecho.

La Brigada de Robos de la PDI de Mostazal confirmó que se realizaban diligencias en la Villa Olímpica por robo de bienes nacionales: en concreto, se sustrajo un computador fiscal tipo notebook al fiscal de Alta Complejidad de Rancagua, Nicolás Valenzuela.

El computador tenía activado el sistema de georeferenciación, el que finalmente pudo ser localizado en este sector de la comuna del sector oriente de la capital.

En cuanto la PDI llegó al lugar a realizar el respectivo control, el hombre sacó un arma de fuego y comenzó a disparar, sin impactar en ningún funcionario. La acción significó que el propio personal de la PDI utilizara sus armas, matando al sujeto.

El computador logró ser recuperado. En tanto que por instrucción de la Fiscalía Oriente, las diligencias estarán a cargo de la Brigada de Homicidios Metropolitana.