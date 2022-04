En horas de la mañana un grupo de presuntos estudiantes del Instituto Nacional Barros Arana (INBA), en la comuna de Quinta Normal, al límite de Santiago Centro, en la región Metropolitana, participó de la quema de un bus del Transantiago.

El hecho ocurrió exactamente a las 7:57 de esta jornada, cuando el grupo, entre 13 y 15 jóvenes encapuchados, detuvieron el vehículo, obligaron a descender de él al conductor y pasajeros, rociaron líquido acelerante y, desde el edificio del colegio, otros desconocidos comenzaron a lanzar bombas molotovs, lo que provocó finalmente el siniestro.

El comandante Gerardo Aravena, de la Prefectura Central Metropolitana de Carabineros, señaló que tras el ataque “posteriormente al ataque ingresan a las inmediaciones del INBA. Estamos realizando las diligencias necesarias. Tanto como el conductor como los pasajeros son obligados a descender, para que posteriormente la máquina fuera rociada con combustible. Los registros audiovisuales se están levantando para posteriormente poner a disposición de la Fiscalía. Puede que exista una vinculación con la quema, por lo tanto se están evaluando las líneas investigativas”.

Rector del INBA: ” Por favor, ayúdennos”

El rector del INBA, Gonzalo Saavedra, entregó su visión de estos hechos, en conversación con la Pauta B, de ADN.

En un panfleto encontrado en las inmediaciones del sitio del incendio, el profesor leyó las reivindicaciones de grupo: “Prisioneros en guerra social a la calle (…) Validamos y celebramos la hermosa violencia”.

No obstante ello, aclaró que, según la información que él maneja, “son dos anarquistas que no quieren nada. He intentado hablar con ellos muchas veces”.

“Esta es una situación que se arrastra hace años y solo ocurre en la comuna de Santiago. Claramente hay grupos de infiltrados, que vienen de afuera. En este momento tengo 1.200 estudiantes que están adentro, reflexionando. Hoy volvimos a clases, porque hace dos semanas vivimos un episodio de violencia. Por eso, tuve 16 profesores con licencia. Esto se arrastra hace años, desde el 2016, 2017, von una violencia escalada”.

Como solución, el rector planteó: “En una acción siempre hay culpables y responsables. Esto no puede seguir ocurriendo. Llevamos 30 años reflexionando. ¿Cuándo pasamos a la acción? Aquí se requiere una acción pedagógica, una acción de amor. Tuvimos tres cursos nuevos este año. La gente sigue confiando en la educación pública. A lo mejor en vez de ocuparnos por quienes no quieren, preocupémonos por quienes sí quieren. Por favor, ayúdennos”.