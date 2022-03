Carabineros investiga balacera en Estación Central que terminó con una persona fallecida

Una balacera en la comuna de Estación Central dejó una persona muerta, un joven de 23 años a quien atacaron por la espalda a eso de la medianoche.

Según información preliminar, se escucharon varios disparos y gritos tras el ataque homicida que tuvo lugar en calle Victoria, motivo por el cual personal especializado de Carabineros se encuentra trabajando en el lugar.

Más antecedentes los entregó el capitán Francisco Grancelli, de la Prefectura Central Metropolitana. “Un ciudadano de nacionalidad venezolana, de aproximadamente 23 años, resultó fallecido producto de impactos balísticos“, señaló.

“El motivo que originó esto, de momento, se desconoce. Al llegar personal de Carabineros, personas que se encontraban en el sitio del suceso, señalaron no haber sido testigos de lo anterior. Es por ello que el fiscal de turno instruyó que concurriera personal especializado del OS9 con la finalidad de efectuar un levantamiento de cámaras. De momento, no ha tenido resultados positivos porque las cámaras del lugar se encontraban defectuosas y no pudieron captar los hechos“, agregó.

El Laboratorio de Criminalística y del OS9 de Carabineros trabajan en este caso que ocurrió a eso de la medianoche para dar con los responsables de la muerte de un joven de 23 años en Estación Central, quien perdió la vida en medio de una balacera en Estación Central.