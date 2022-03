Mejor amigo de joven asesinado en La Florida: “No costaba nada revisar las cámaras”

Esta mañana Francisco Moreno, mejor amigo de Matías Vallarino, joven asesinado en La Florida, habló tras el deceso del joven de 21 años.

En conversación con el matinal de Mega, Mucho Gusto, Francisco, quien además es el padrino del hijo de Matías, se refirió a su sentir tras la trágica noticia.

“Se nos fue un gran amigo de muchos años. En la partida de él nos ha demostrado que hay que luchar por muchas cosas”, expresó el amigo del joven que murió en La Florida tras el linchamiento de vecinos que lo confundieron con un delincuente.

En detalle, Matías Vallarino se habría encontrado escapando de asaltantes en el momento que ingresó a una propiedad privada para resguardarse. En el lugar, que contaba con cámara de seguridad, fue linchado por vecinos que lo atacaron y cubrieron con cinta adhesiva.

Ante esto, Francisco Moreno condenó el violento actuar de los involucrados. “No costaba nada revisar las cámaras antes de haber hecho aquel acto. No me van a devolver a mi amigo”, expresó.

“Él no quería asaltar, él no quería robar, se quería esconder por desesperación”, añadió el amigo del joven fallecido.

Hasta la mañana de este jueves, se confirmó la detención de cuatro personas por la muerte del joven, quienes pasarán a disposición de la justicia chilena.

“Lo único que yo pido es justicia, atrapando a las personas que hicieron ese delito”, dijo el joven. “Que lleguen a algo, que no los liberen”, llamó. “Yo solamente pido justicia, nada más”, subrayó.

Una trágica llamada

En la entrevista, Francisco Moreno además habló del profundo vínculo que compartía con Matías. “Me llamó la mamá desesperada llorando diciendo que le habían matado a su Mati”, recordó sobre la llamada que recibió a las 5 de la madrugada por parte de la mamá del joven, quien decidió informarle a Francisco antes que a cualquier amigo o familiar.

“Me llamó cuando ella estaba en el lugar. Le agradezco porque fue al primero que llamó. Se lo agradezco. Ella es otra madre para mí. Yo de esa forma me enteré de lo sucedido”, relató.

“Yo no lo creía porque uno nunca espera la muerte. Nacer, en sí, es un acto suicida y esperar la muerte, inesperada, y no provocada por la naturaleza y por un asesinato…”, reflexionó Francisco quien fue amigo de Matías desde que se criaron en Puente Alto.

“Ya no me quedan lágrimas porque he llorado demasiado”, dijo y finalmente dedicó algunas palabras a Matías: “Fuiste el mejor, para mí, para mis familiares, fuiste un amigo espectacular. Tengo pena por como murió. A él lo mataron. Eso está fuera de lo humano”.

“Matías sólo quería ver a todos sus familiares felices, quería estabilidad. Quería ser una buena persona y un ejemplo para su hijo. Dejó buenos recuerdos”, concluyó el joven.