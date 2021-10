Posible vuelco en muerte de artista urbano “The Clown”: Familiares aseguraron que “a él no lo asaltaron, lo vendieron”

El caso de la muerte del artista urbano “The Clown”, de 26 años, que fue asesinado en Lo Espejo, podría tener un vuelco.

Desde la Fiscalía y la Policía de Investigaciones han informado que todo ocurrió cuando unas personas ingresaron a una barbería para robar un vehículo de alta gama Audi que estaba estacionado en las afueras del recinto.

Allí, los desconocidos entran, roban una cadena de oro y le disparan en la cabeza a Francisco Orellana, “The Clown”. Es trasladado al Hospital Barros Luco, pero muere debido a la gravedad de sus lesiones.

La fiscal de Zona Sur de la Región Metropolitana, Pamela Bustamante, afirmó que los desconocidos llegaron en dos vehículos hasta la barbería. “Desde donde bajaron dos sujetos a rostros descubiertos, quienes intimidaron a las personas que se encontraban al interior de la peluquería, sustrayéndoles diversas especies, incluida una cadena de oro que llevaba una de las víctimas, un hombre de 26 años, quien luego de arrojarse al suelo, recibió un disparo en la cabeza“, señaló.

Pese a eso, amigos, familiares y cercanos del músico no creen lo informado por la policía. Aseguran que estas personas que ingresaron esa noche a la barbería iban con la intención de matarlo.

La pareja del cantante, Jennifer González, aseguró que no fue un robo, y que a Francisco Orellana lo quisieron matar. “Vean el daño que hicieron, me dejaron sola con mi hijo de 8 meses. Que se haga justicia, él era bueno, estaba empezando a surgir en la música, que era su sueño, pero me lo arrebataron”, manifestó.

“Se supone que a él lo asaltaron, pero mágicamente aparecieron todas sus cosas. Entonces a él no lo asaltaron, lo vendieron, lo quisieron matar, y la persona que lo hizo lo va a pagar sea como sea“, afirmó.

“El Payaso de Oro”, como también se apodaba, estaba recién partiendo en la música urbana con el mambo y el reggaetón, vivía en Lo Espejo y era padre de un niño de 8 meses.

El joven no registraba antecedentes policiales, y hasta ahora no hay personas detenidas. Los testimonios de las otras víctimas que estaban presentes en ese momento en la barbería serán claves para identificar a los responsables.