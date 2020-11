Mujica vs Pino: el debate previo a las elecciones del Comité Olímpico de Chile

Este sábado se desarrollarán las elecciones de la directiva del Comité Olímpico de Chile, la que regirá los destinos del olimpismo nacional hasta 2024.

Son dos listas las que estarán buscando los votos de las 54 federaciones habilitadas para los comicios. Una, de la continuidad, liderada por el actual presidente del COCh, Miguel Ángel Mujica. La otra, comandada por el presidente de la Federación de Voleibol, Jorge Pino.

Mujica apela a su dilatada experiencia a nivel dirigencial. “Lo único que puedo exponer es lo que hecho, nada distinto a lo que ha sido mi gestión en los últimos 3 años y el acompañamiento durante 12 años a Neven Ilic. Espero que las federaciones voten en conciencia de lo que ha pasado en estos 16 años“, aseguró en conversación con ADN TOP KIA.

En tanto, Pino plantea refrescar las ideas al interior del COCh. “Este grupo es heterogéneo, traemos un programa ambicioso, innovador, donde nadie sobra. Hemos tenido muy buena recepción. Esto es igual que los partidos: hasta el último punto hay que jugarlo y en eso estamos”, apuntó, también en diálogo con ADN TOP KIA.

En apenas 10 días de campañas, las acusaciones de uno y otro bando no se han hecho esperar. Mujica acusó el golpe de correos anónimos enviados a los votantes, donde se calificó de “vejetes” a su lista y a que “ocuparán todas las mañas conocidas con tal de seguir apernados en la cúspide del deporte federado”.

“Estas cosas son sin llorar. Las elecciones se ganan con votos y no con palabras. Hay que hacer el lobby. No ha sido fácil. Hemos recibido fuego no amigo, pero las elecciones del deporte hay que mantenerlas dentro del olimpismo, con el fair play que se merece. Me pongo al servicio de las federaciones, como siempre. Si sacan sus cuentas y dicen que quieren algo igual a lo que hemos hecho en los últimos años, que nos marquen. Y si hay un cambio, hay un cambio. No hay más vueltas que darle“, sentenció Mujica.

Del lado de su contendor electoral, cuestionan el poco tiempo de campaña y el protagonismo del actual mandamás en apuntalar avances en los Panamericanos Santiago 2023 y la mejoría en las Becas Proddar.

“Sólo hemos tenido 12 días para dar a conocer nuestro programa. Sentimos que es poco tiempo, que se apuraron las fechas. Sin embargo, estamos contentos porque sentimos que nuestro programa es una alternativa para mejorar. Jugaremos con esas normas para seducir a los presidentes y así voten con nosotros. Hay muchas cosas que nos causan curiosidad. El actual presidente del COCh ha estado muy protagónico en las últimas semanas junto al Ministerio del Deporte, apurando proyectos que vienen de muy atrás“, explicó Jorge Pino.

Más allá de las acusaciones de lado y lado, el sábado serán las Federaciones Deportivas Nacionales las que resolverán con su voto quién liderará el Comité Olímpico por los próximos 4 años.