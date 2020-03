“Acompáñame, no quiero estar sola”: hija de Dino Gordillo hizo llamado previo a juicio contra hombre que abusó de ella

View this post on Instagram

DIFUNDIR! Este miércoles 04 de marzo del 2020, acompáñenme a alzar la voz! Es momento de exigir #justicia y recuperar nuestra #libertad ! . Donde: 2° Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago, ubicado en Avda. Pedro Montt N°1606, edificio D, piso 2°, Santiago. Cuando: Miércoles 04/03 a las 9AM . Porque la culpa no era mía (mujer), ni donde estaba (Taxi), ni cómo vestía (Mini falda). Acompáñenme, #noquieroestarsola . #8m #sororidad #niunamenos #unvioladorentucamino #metoo #chiledesperto #apruebo #abortolegal2020 #marzosinmiedo #lahuelgafeministava . . . Música @camila_moreno_