“La Madriguera”: Teatro Zoco trae a Chile obra ganadora del Premio Pulitzer que cautiva con su ingenio y humor

Teatro Zoco te invita a presenciar una experiencia teatral inolvidable con La Madriguera, la aclamada obra del reconocido dramaturgo estadounidense David Lindsay-Abaire. Este conmovedor drama familiar, galardonado con el Premio Pulitzer, traza el profundo viaje desde el dolor y la pérdida hasta el poderoso antídoto del amor y la esperanza.

Estrenada en Broadway en 2006, con una destacada actuación de Cynthia Nixon (Sex and The City), y llevada a la gran pantalla en 2010 con Nicole Kidman, quien fue nominada al Oscar como Mejor actriz por su papel; La Madriguera llega ahora en una nueva versión producida por el Centro para las Artes Zoco y dirigida por el talentoso Pablo Halpern.

Pablo Halpern, reconocido actor egresado de la UC y exasesor político de los gobiernos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y Michelle Bachelet, se ha formado como director teatral en la prestigiosa compañía Arena Stage de Washington, EEUU. Con una destacada trayectoria, ha encabezado exitosas puestas en escena, desde emocionantes textos contemporáneos hasta clásicos de la dramaturgia universal. Ahora, además de dirigir “La Madriguera”, asume la dirección artística del Teatro Zoco.

En sus propias palabras, Halpern expresa su conexión emocional con esta obra: “Cuando elijo textos para dirigir, lo hago por razones personales y porque me resuenan en un plano emocional más que intelectual. La Madriguera es una obra estremecedora, su problemática trasciende los tiempos y la geografía. El texto es un exponente brillante del realismo psicológico, que es el teatro que me gusta y que me importa, y la dirección está apegada a los códigos del género. Decidí dirigirla porque es uno de los textos más bellos y mejor construidos dramatúrgicamente que yo haya leído en el último tiempo“.

Sinopsis

La historia que se desarrolla ocho meses después de la trágica muerte del hijo de la pareja protagonista. En una casa típica americana de dos pisos, ubicada en los acomodados suburbios cercanos a Nueva York, los personajes de Becka y Howie han permanecido aislados y en duelo, rodeados únicamente por la presencia de seres queridos como la madre de Becka y su hermana. Sin embargo, todo cambia con la aparición de Jason, un adolescente que se convierte en el único involucrado en el fatídico accidente.

“La obra habla del duelo y de cómo una familia lo transita con humor y sin destruirse. Plantea los universos paralelos que pueden habitar los integrantes de una familia en una crisis extrema y cómo se generan las condiciones para un duelo compartido”, comenta Halpern.

El elenco lo integran Nathalia Aragonese, Emilio Edwards, Norma Ortiz, Manuel Castro y Valentina Campos.

¿Cuándo se estrena la obra?

La Madriguera estará en el Teatro Zoco (Av. La Dehesa 1500) desde el 3 de junio al 1 de julio de 2023. Las funciones serán de jueves a sábado, a las 20.00 horas.

Las entradas para la función están disponibles a través del sistema de PuntoTicket. En tanto, el valor de los tickets va desde los $8.050 hasta los $16.100.

Además, existen varios descuentos para clientes del El Mercurio, Banco de Chile, Scotiabank, y más.