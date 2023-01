Tras tres años de ausencia en Chile: Cirque du Soleil estrenó “Bazzar”, un show cargado de baile, color, y magia

¡El circo del sol está de vuelta en el país! La pasada noche de jueves, tras tres años de ausencia en Chile, el Cirque du Soleil estrenó “Bazzar”: un show cargado de color, baile, emoción, y sobre todo, magia.

Este es el espectáculo número 43 de la icónica compañía circense —nacida en Quebec, Canadá—, y corresponde al décimo despliegue en el territorio nacional.

En esta oportunidad, el Cirque du Soleil volvió a la Gran Carpa (Big Top en inglés) ubicada en Espacio Riesco, luego de presentarse por última vez en Chile en 2019 con “OVO”, show que fue desplegado en el Movistar Arena.

“Hace tres años que no podían venir a Chile. Han sido tiempos muy duros, y realmente lograr la magia del Cirque du Soleil en el país es muy bueno. No hay nada como la Gran Carpa, la experiencia de ver al payaso cerca de ti, o al trapecio cerca tuyo, son cosas que solo se logran en el Big Top y esa es la magia del Cirque du Soleil”, afirmó Francisco Goñi, director del grupo GB, encargado de la producción del evento.

“Bazzar” cuenta con un elenco de 35 artistas que construyen atmósferas vibrantes, en una transportadora puesta en escena acrobática y artística, llena de baile y misterio.

“Lo más increíble de este espectáculo, es lo contingente, lo nuevo que es: mucho colorido, primera vez que tienen un gran cuerpo de baile, tienen actos como el Mallakhamba, que esa una actividad milenaria india que la convirtieron en un acto circense y uno queda atónito con lo que hace”, detalló Goñi.

Con una duración aproximada de una hora y 40 minutos, y con un intermedio de 25 minutos, “Bazzar” despliega actos que involucran patinaje, ciclismo, fuego, baile y piruetas del más alto nivel, sin olvidar los clásicos del mundo del circo: los payasos.

Todo el espectáculo se encuentra dirigido por “El Maestro”, quien con su varita maneja a voluntad a las decenas de artistas que componen el Cirque du Soleil y que provienen de diversos países del mundo.

El Cirque du Soleil se presentará en la Gran Carpa, ubicada en Espacio Riesco, entre el 19 de enero y 19 de febrero. Las funciones de martes a viernes serán a las 21:00 horas, mientras que los sábados y domingos tienen dos y tres funciones por día.

That's just the way we roll. 🛼#BAZZAR pic.twitter.com/I2tvcJnrhT

— Cirque du Soleil (@Cirque) October 25, 2022