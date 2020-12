Comenzó el Festival Internacional de Poesía de Santiago: “El foco siempre ha sido en los poetas más bien poco conocidos, anónimos”

La tercera edición del Festival Internacional de Poesía de Santiago (FIP) se realiza de manera virtual desde este jueves hasta el domingo 13 de diciembre, uniendo las voces de más de 70 poetas de todo el mundo para continuar convocándola, difundiéndola y poniendo en valor.

En el aniversario del triunfo del Premio Nobel de Literatura de Gabriela Mistral en 1945, Ciudadano ADN conversó con Javier Llaxacondor, el director del FIP, para saber más de este evento.

Por lo que abrió comentando que esta iniciativa nace de “la idea es darles a las personas una esperanza de certidumbre“, ya que “estamos en una etapa a nivel mundial de cambios grandísimos”, aseguró.

A raíz de lo anterior, afirmó que “los poetas tienen el deber de mantener esta esperanza de certidumbre, que las cosas van a poder estabilizarse“.

De esta manera, realizó un análisis de esta rama de la literatura, “Chile es un país de poetas“, comentó. Y explicó que “es interesantísimo ver como desde Pablo Neruda en adelante, el país ha sido un referente nacional”.

Así, comenzó a explicar su mirada frente a la poesía, “siempre ha tenido un punto de vista critico, la poesía debe siempre incomodar, decir las cosas con absoluta libertad“. Agregando de “es esa idea de verdad devolverles este valor a las palabras”.

Hablando del Festival, contó que “el foco siempre ha sido en los poetas más bien poco conocidos, anónimos“. Siendo un llamado “a observar, escuchar y estar atentos”

A pesar de que este “no es un festival online que esta pensado para especialistas, aquí no hay que ser un gran lector de poesía, no hay que tener un gran conocimiento, es apta para todo el mundo”.

Esta versión del FIP será totalmente virtual y gratuito e incluirá recitales, obras de teatro, conferencias, workshops de escritura, concursos literarios.

Por su parte, alguno de los poetas que participaran son el cubano José Kozer, los estadounidenses Forrest Gander y Charles Berstein, los chilenos Bruno Montané, Carmen Berenguer y Omar Lara, entre otros.

Para ver la programación completa del evento se puede acceder a la página web del Festival Internacional de Poesía. Mientras que, la transmisión se hará a través de Facebook.