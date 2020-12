Néstor Cantillana lanzará radioteatro erótico en Santiago a Mil: “Encontramos un lugar muy rico y placentero para contar historias y vincularnos con el público”

Tras meses de aislamiento físico, de paralización del sector cultural y cierres de las salas de teatros y cine, se desarrollará una nueva edición del Festival Internacional Santiago a Mil, bajo el lema #volveraencontrarnos.

Durante una de las fechas, Néstor Cantillana presentará su radioteatro erótico titulado “Malú”, la historia de “una mujer de 39 años que es profesora“, en palabras del actor nacional, quien conversó con Ciudadano ADN sobre este producción sonora.

A lo largo de 20 capítulos, se narra la historia de esta mujer que, recién saliendo de una cuarentena pandémica, realizará un viaje de autoconocimiento que despertará su líbido.

Durante la producción de este trabajo, que se sigue realizando, Cantillana aseguró que “ha sido alucinante, un trabajo muy entretenido“, ya que “en este espacio sonoro encontramos un lugar muy rico y placentero para contar historias y vincularnos con el público“.

Así, narró que Malú es su compañera, Macarena Teke. “Nosotros somos pareja hace 16 años”, explicó, indicando que les pasa algo muy divertido cuando están grabando y “los niños están durmiendo. Tenemos que escuchar un poco los sonidos y les decimos ‘tápense los oídos’“.

A raíz de lo anterior, comentó que “el erotismo está en la voces. No hay en todos los capítulos sexo”, expresando que en la apuesta también hay música.

Finalizando la entrevista, Néstor Cantillana conversó sobre su futuro y declaró que es “un tipo presencial” y que ha tenido que “modificarse” para estas experiencias. “Si bien es lo que hay que hacer, necesito y me encantaría no hacer nada y no pensar ni en clases por Zoom, ni en trabajos sonoros, sino que simplemente disfrutarlos”, aunque está considerando “si me tiro con un taller de actuación en verano”.

También contó sobre la posibilidad de postularse como constituyente. “Estoy seguro de que hay personas más capacitadas que yo“, declaró, agregando que “en alguna parte de mí me gustaría ser parte de ese proceso, pero la verdad es que prefiero votar por alguien interesante”.

Santiago a Mil se realizará entre el 3 y el 24 de enero y se trasmitirá a través de su página web.