Falleció John Davis, la verdadera voz tras el éxito del polémico pero recordado dúo Milli Vanilli

En la jornada de este jueves se confirmó la muerte del vocalista encubierto tras el duo Milli Vanilli, John Davis, a los 66 años, debido a complicaciones relacionadas con el covid-19.

Según publicó la revista Rolling Stone, la defunción del artista habría sido confirmada por su hija en su cuenta de Facebook donde expresó que “hizo feliz a mucha gente con su risa, su espíritu alegre, amor y especialmente a través de su música“, escribió. Y también destacó que “¡él le dio tanto al mundo! Por favor den el ultimo aplauso. Lo vamos a extrañar mucho“.

El artista participó como la voz detrás de la fama de Milli Vanilli, dúo creado a mediados de los 80 por el productor alemán Frank Farian, quien reunió a los bailarines Fabrice Morvan y Robert Pilatus.

John Davis fue el verdadero secreto tras su éxito, especialmente detrás de sus pegajosos temas “Girl you know it’s true” y “Baby, dont’t forget my number“, previo a ganarse en 1990 el codiciado Grammy como Artista Revelación.

Lamentablemente, dicho premio tuvo que ser devuelto, pues se descubrió que hacían playblack, lo que inició la dramática y fascinante historia del dúo, creado por el mismo productor de Boney M y No Mercy quien, ese mismo año, se vio obligado a admitir que Morvan y Pilatus no eran los que cantaban, sino que solo se habían encargado de ser las tapas de los discos, bailar y doblar en los videos musicales y usar “pregrabaciones” (playback) en cada concierto.

La caída de Milli Vanilli y la oportunidad que merecía John Davis

La explosiva carrera de Milli Vanilli, bajó como subió y cayó dramáticamente el 21 de julio de 1989. Ese día la banda se presentó ante 80 mil personas en Connecticut, en un espectáculo producido por MTV, cuando el disco con la pista pre-grabada con la voz de John Davis, que el duo utilizaba para cada show en vivo, se rayó a mitad de la presentación y por los altoparlantes se repitió una y otra vez la frase “Girl you know is..“.

El fragmento se repitió tantas veces, lo que provocó que Rob Pilatus, uno de los supuestos cantantes, entrara en pánico y se retirara corriendo del escenario mientras dejaba atrás la repetición de la frase que dejó al descubierto la farsa.

Por su parte, John Davis, luego de la polémica a inicios de los 90, formó en compañía al cantante Brad Howell, otra voz real detrás del montaje, el proyecto The Real Milli Vanilli, con el que lanzó el disco The Moment of truth (1991).

Bajo la producción de la mano de Farian, es que lanzaron el álbum y no tuvieron una mala respuesta por parte del publico, entre los sencillos estaba Keep on running, que alcanzó el puesto numero cuatro en los rankings alemanes. Años, más tarde, Davis actuó junto a Morvan en un grupo que tuvo como nombre Face meets Voice, que traducido significa “La cara se encuentra con la voz“, una clara alusión a la historia que tuvo con Milli Vanilli.