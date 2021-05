BTS sobre el Asian Hate: “La forma en que pensamos es que todo lo que hacemos, está contribuyendo a la esperanza de dejar atrás la xenofobia”

En su reciente entrevista con Rolling Stone, BTS habló sobre diversos aspectos de su carrera, entre ellos el amor hacia ARMY, sus fans, el servicio militar obligatorio y sobre la ola de violencia en torno a los asiáticos que últimamente ha sido más grave que nunca.

Considerando que son una boyband muy popular en Estados Unidos y que el odio hacia los asiáticos ha aumentado desde la llegada del covid-19, el líder de Bangtan Sonyeondan, Kim Namjoon, también conocido como RM, aseguró que “hay un lado bueno, pero siempre habrá uno oscuro”.

“La forma en que pensamos es que todo lo que hacemos, y nuestra propia existencia, está contribuyendo a la esperanza de dejar atrás esta xenofobia, estas cosas negativas. También esperamos que las personas de la minoría saquen algo de energía y fuerza de nuestra existencia. Sí, hay xenofobia, pero también hay mucha gente que lo acepta mucho…”, dijo, agregando que el “hecho de que hayamos tenido éxito en Estados Unidos es muy significativo en sí mismo”.

Sobre el servicio militar, que en Corea del Sur es obligatorio a los 28 años, y sobre la ley que aprobó el gobierno surcoreano para permitir que los artistas pop que han “mejorado la imagen del país” puedan posponerlo hasta los 30 años, Jin, el mayor del BTS, comentó que “creo que el país me dijo: ‘lo estás haciendo bien y te daremos un poco más de tiempo'”.

Sin embargo, para el idol de 28 años es “un deber importante para nuestro país, siento que intentaré trabajar tan duro como pueda y hacer lo máximo que pueda hasta que me llamen“, aseguró.

Respecto a que sus compañeros, a quienes considera su familia, continúen haciendo música sin él, Kim Seokjin sostuvo que, si piensa en eso, se le llenan los ojos de lágrimas. “Estaré triste, pero los estaré viendo por internet y animándolos”, expresó.

En esa misma línea, Park Jimin comentó que para él Bangtan son siete personas, no menos. “No creo que alguna vez haya pensado realmente en no ser parte de este grupo (…) No puedo imaginar lo que haría por mi cuenta… Me gustaría pensar que al final, cuando sea demasiado mayor para bailar, me gustaría sentarme en el escenario con los miembros y cantar y participar con los fans. Creo que eso también sería genial. Así que me gustaría mantener esto todo el tiempo que pueda“.

Finalmente, RM, Jin, Suga, J-Hope, Jimin, V y Jungkook entregaron detalles de “Butter”, su nueva canción, que será lanzada este 21 de mayo, señalando que es un tema “muy enérgico” y “veraniego”, además de dinámico.