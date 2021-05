“Es una certeza”: Björn Ulvaeus reveló que ABBA editará música nueva este 2021

El cantante y compositor Björn Ulvaeus reveló que ABBA volverá a lanzar música tras casi 40 años en silencio.

Según contó en entrevista con The Herald Sun, el sueco de 76 años aseguró que él y la banda van a “editar música nueva este año. Es una certeza. Ya no es una posibilidad, realmente sucederá”, aseveró.

“Somos muy buenos amigos. Cuando los cuatro nos reunimos en el estudio por primera vez en 40 años, sentimos en el aire que sabíamos por lo que habíamos pasado“, continuó, asegurando que es difícil describir cómo se siente, pero que hay “lazos muy fuertes” que los unen.

El último álbum lanzado por ABBA, titulado The Visitors, que incluía éxitos como “One of Us” o “When All Is Said and Done”, salió a la venta en 1981.