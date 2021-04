“Es una maravilla”: Coldplay anunció que la próxima semana lanzarán una nueva canción

Coldplay, quienes han utilizado su tiempo durante el confinamiento para crear un nuevo álbum, anunció el lanzamiento de su nuevo tema.

Se trata de “Higher Power”, el que está producido por Max Martin, y que será lanzado el próximo viernes 7 de mayo.

El anuncio del lanzamiento se produce luego de que la banda confirmara que estaban trabajando en un nuevo proyecto, titulado Alien Radio.

A través de un comunicado, Coldplay comentó que “Higher Power” es una canción que “nos llegó en un pequeño teclado y lavabo a principios de 2020 (…) Es una maravilla del universo“.

Higher Power is a song that arrived on a little keyboard and a bathroom sink at the start of 2020. It was produced by Max Martin who is a true wonder of the universe. It’s out on Friday 7 May.

